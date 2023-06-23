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Боевиков «Вагнера» могли обстрелять российские военные, скриншот видео
пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по «вагнеровцам» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184406-prigojin-zayavil-chto-rossiyskie-voyska-nanesli-raketnyy-udar-po-vagnerovcam-video.htmlРакурс
У Telegram-каналах, наближених до російської ПВК «Вагнер», сьогодні, 23 червня, ввечері з’явилося відео, котре, як стверджується, показує наслідки ракетного удару, завданого російськими військами по тилових таборах «вагнерівців».
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Загинула величезна кількість наших бійців. Ми ухвалимо рішення, як відповісти. Наступний крок за нами, — заявив згодом у своєму Telegram-каналі власник ПВК «Вагнер» євген пригожин.
За його словами, «зло, яке несе військове керівництво країни, має бути зупинено».
Я прошу нікого не чинити опір. Усі, хто намагатимуться чинити опір — ми знищуватимемо, — заявив він, обіцяючи покарати тих, хто ліквідував його найманців.
Також пригожин запевнив, що має 25 тис. найманців та «стратегічний резерв» — усю армію росії.
25 тисяч чекає як тактичний резерв, а стратегічний резерв — це вся армія та вся країна. Усі, хто хоче — приєднуйтесь. Треба закінчувати з цим неподобством, — наголосив він.
Водночас у міноборони рф стверджують, що всі відео нібито обстрілу позицій «Вагнера», котрі опублікував пригожин, не відповідають дійсності.
Усі поширені в соціальних мережах від імені є.пригожина повідомлення та відеокадри про нібито «завдання мо рф удару по «тилових таборах» ПВК «Вагнер», не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією, — заявили у російському відомстві.