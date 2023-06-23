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Бойовиків «Вагнера» могли обстріляти російські військові, скріншот відео

пригожин заявив, що російські війська завдали ракетного удару по «вагнерівцях» (ВІДЕО)

23 чер 2023, 22:33
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У Telegram-каналах, наближених до російської ПВК «Вагнер», сьогодні, 23 червня, ввечері з’явилося відео, котре, як стверджується, показує наслідки ракетного удару, завданого російськими військами по тилових таборах «вагнерівців».


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Загинула величезна кількість наших бійців. Ми ухвалимо рішення, як відповісти. Наступний крок за нами, — заявив згодом у своєму Telegram-каналі власник ПВК «Вагнер» євген пригожин.

За його словами, «зло, яке несе військове керівництво країни, має бути зупинено».

Я прошу нікого не чинити опір. Усі, хто намагатимуться чинити опір — ми знищуватимемо, — заявив він, обіцяючи покарати тих, хто ліквідував його найманців.

Також пригожин запевнив, що має 25 тис. найманців та «стратегічний резерв» — усю армію росії.

25 тисяч чекає як тактичний резерв, а стратегічний резерв — це вся армія та вся країна. Усі, хто хоче — приєднуйтесь. Треба закінчувати з цим неподобством, — наголосив він.

Водночас у міноборони рф стверджують, що всі відео нібито обстрілу позицій «Вагнера», котрі опублікував пригожин, не відповідають дійсності.

Усі поширені в соціальних мережах від імені є.пригожина повідомлення та відеокадри про нібито «завдання мо рф удару по «тилових таборах» ПВК «Вагнер», не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією, — заявили у російському відомстві.

Джерело: Ракурс


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