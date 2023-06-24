Силы ПВО сбили за ночь 41 крылатую российскую ракету, фото - Ян Доброносов, Телеграф

https://racurs.ua/n184418-sily-pvo-sbili-za-noch-41-krylatuu-rossiyskuu-raketu.html

Ракурс

Силами та засобами ППО у ніч проти 24 червня збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» та два ударні дрони Shahed-136/131.

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У Повітряних силах розповіли, що, крім того, вночі вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів дев’ятьма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу.