Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы ПВО сбили за ночь 41 крылатую российскую ракету, фото - Ян Доброносов, Телеграф

Силы ПВО сбили за ночь 41 крылатую российскую ракету

24 июн 2023, 10:24
999

Силами та засобами ППО у ніч проти 24 червня збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» та два ударні дрони Shahed-136/131.


.

У Повітряних силах розповіли, що, крім того, вночі вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів дев’ятьма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров