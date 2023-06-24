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Сили ППО збили за ніч 41 російську ракету ,фото - Я.Доброносов, Телеграф

Сили ППО збили за ніч 41 крилату російську ракету

24 чер 2023, 10:24
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Силами та засобами ППО у ніч проти 24 червня збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» та два ударні дрони Shahed-136/131.


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У Повітряних силах розповіли, що, крім того, вночі вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів дев’ятьма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу.

Джерело: Ракурс


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