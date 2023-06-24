Уламки збитої ракети понівечили 25-поверхівку у Києві

https://racurs.ua/ua/n184414-ulamky-zbytoyi-rakety-ponivechyly-25-poverhivku-u-kyievi-foto.html

Ракурс

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. 24 червня близько третьої ранку у Солом’янському районі Києва ворожий обстріл спричинив часткове руйнування будівельних конструкцій з 16 по 19 поверхи 25-поверхового житлового будинку.

.

За оперативною інформацією, травмовано восьмеро людей, з них троє у лікарнях. На жаль, троє людей загинуло, повідомили уранці в ДСНС.

Рятувальники евакуювали з будинку 24 особи. Троє постраждалих деблоковано з-під завалів конструкцій та одну людину деблоковано з ліфта.

О 6.30 пожежу, яка виникла у багатоповерхівці загасили.

Термоси чужі в нашій квартирі, дошки, бетон. Не від нашої квартири, все влетіло, — розповів «Суспільному» мешканець будинку в Солом’янському районі Сергій.

Він живе поруч з квартирами, які частково зруйновані через уламки ракети. Сергій отримав незначні осколкові поранення.

Нагадаємо, під час нічної російської атаки уламки збитої ракети влучили в багатоповерхівку.

Київ обстрілювали ракетами Х-101/555. В повітряному просторі міста Сили ППО знищили понад 20 ракет.