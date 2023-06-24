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Попкорна много не бывает - украинский боец снял забавное видео о мятеже в россии

Попкорна много не бывает — украинский боец снял забавное видео о мятеже в россии

24 июн 2023, 14:59
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Український боєць зняв кумедне відео про заколот євгена пригожина в росії.


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Автор телеграм-каналу «Мадяр», військовий 59 бригади, створив ролик за мотивами подій 23−24 червня. Він переглядає відео з росії і їсть попкорн. Час від часу він уїдливо посміхається та тягнеться до нової порції попкорну, якого у кадрі дуже багато.

Поруч розміщені боєприпаси, які «Птахи Мадяри» скидають на росіян.

Мадяр закидається новими порціями попкорну, слухаючи виступи пригожина та путіна.

Источник: Ракурс


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