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Попкорна много не бывает - украинский боец снял забавное видео о мятеже в россии
Попкорна много не бывает — украинский боец снял забавное видео о мятеже в россииhttps://racurs.ua/n184429-popkorna-mnogo-ne-byvaet-ukrainskiy-boec-snyal-zabavnoe-video-o-myateje-v-rossii.htmlРакурс
Український боєць зняв кумедне відео про заколот євгена пригожина в росії.
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Автор телеграм-каналу «Мадяр», військовий 59 бригади, створив ролик за мотивами подій 23−24 червня. Він переглядає відео з росії і їсть попкорн. Час від часу він уїдливо посміхається та тягнеться до нової порції попкорну, якого у кадрі дуже багато.
Ukrainian soldiers at the front follow the coup attempt in Russia by eating popcorn.#Wagner#Russia#Moscow#Prigozhinpic.twitter.com/oRx668x8jM— Volkan Ayhan (@vayhan49) June 24, 2023
Поруч розміщені боєприпаси, які «Птахи Мадяри» скидають на росіян.
Мадяр закидається новими порціями попкорну, слухаючи виступи пригожина та путіна.