Попкорну багато не буває - український боєць зняв кумедне відео про заколот в росії

Український боєць зняв кумедне відео про заколот євгена пригожина в росії.

Автор телеграм-каналу «Мадяр», військовий 59 бригади, створив ролик за мотивами подій 23−24 червня. Він переглядає відео з росії і їсть попкорн. Час від часу він уїдливо посміхається та тягнеться до нової порції попкорну, якого у кадрі дуже багато.

Поруч розміщені боєприпаси, які «Птахи Мадяри» скидають на росіян.

Ukrainian soldiers at the front follow the coup attempt in Russia by eating popcorn.#Wagner#Russia#Moscow#Prigozhinpic.twitter.com/oRx668x8jM