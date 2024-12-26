Джерела Reuters: літак з Азербайджану збила російська ППО

https://racurs.ua/ua/n202545-djerela-reuters-litak-z-azerbaydjanu-zbyla-rosiyska-ppo.html

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Чотири джерела Reuters підтвердили, що літак Азербайджанських авіаліній був збитий російською системою ППО.

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Підтвердження від офіційних осіб Азербайджану отримало й агентство Anadolu. За інформацією Anadolu, у літак могла поцілити система ЗРК «Панцир».

А джерела Euronews в азербайджанському уряді заявили, що російські аеропорти відмовляли пошкодженому літаку в аварійній посадці, попри запити пілотів.

Нагадаємо, що уранці 25 грудня у результаті аварії пасажирського літака, що летів з Баку до Грозного і розбився поблизу міста Актау в Казахстані, загинули 38 людей. 29 людей вижили.

Reuters пише, літак могла збити система ППО росіян, які задіюють їх проти безпілотників.

За інформацією Anadolu, у літак могла поцілити система ЗРК «Панцир».