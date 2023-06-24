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Рашисты усиливают ограничения на оккупированных территориях Луганской области, фото: «Еспресо»
На Луганщине оккупанты закрыли на въезд и выезд города на линии столкновения — ОВАhttps://racurs.ua/n184431-na-luganschine-okkupanty-zakryli-na-vezd-i-vyezd-goroda-na-linii-stolknoveniya-ova.htmlРакурс
На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники закрили на в’їзд та виїзд міста, розташовані поблизу лінії фронту. Там ускладнилася ситуація з постачанням продуктів харчування.
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Про це сьогодні, 24 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
Крім того, у зв’язку з останніми подіями у росії, окупанти посилили пропускний режим на кордоні з рф.
Станом на ранок пропускні пункти були зачинені, — додав Лисогор.
Чиновник зазначив, що ворог знову намагався атакувати селище Білогорівка, ЗСУ завдали загарбникам значне ураження.
Також не припиняються обстріли деокупованих сіл. Учора, 23 червня, прилетіло по Невському — там зруйновано будинок. На щастя, місцеві жителі не постраждали.