Рашисти посилюють обмеження на окупованих територіях Луганщини, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n184431-na-luganschyni-okupanty-zakryly-na-v-yizd-ta-vyyizd-mista-na-liniyi-zitknennya-ova.html

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На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники закрили на в’їзд та виїзд міста, розташовані поблизу лінії фронту. Там ускладнилася ситуація з постачанням продуктів харчування.

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Про це сьогодні, 24 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Крім того, у зв’язку з останніми подіями у росії, окупанти посилили пропускний режим на кордоні з рф.

Станом на ранок пропускні пункти були зачинені, — додав Лисогор.

Чиновник зазначив, що ворог знову намагався атакувати селище Білогорівка, ЗСУ завдали загарбникам значне ураження.

Також не припиняються обстріли деокупованих сіл. Учора, 23 червня, прилетіло по Невському — там зруйновано будинок. На щастя, місцеві жителі не постраждали.