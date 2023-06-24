Белорусские добровольцы опубликовали обращение к соотечественникам, скриншот видео

https://racurs.ua/n184434-vremya-svobody-blizitsya-polk-kalinovskogo-obratilsya-k-belorusam-video.html

Ракурс

Полк імені Кастуся Калиновського, бійці якого допомагають захистити Україну від російського вторгнення, сьогодні, 24 червня, опублікував звернення до співвітчизників у зв’язку із ситуацією, що складається у рф.

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У зверненні білоруських силовиків закликають не втручатися у громадянську війну в рф, а всіх білорусів — готуватися до звільнення країн та вступу до загонів самооборони, які візьмуть під контроль населені пункти країни.

Ця громадянська війна нас не стосується. Для білорусів важливо інше — наближається час, коли перед вами постане вибір — виконати злочинний наказ чи присягу, яку ви дали на вірність білоруському народу, — вказано у зверненні. — Нам будуть потрібні люди для рішучих дій.

Бійці полку наголошують, що наближаються сприятливі умови для знищення диктатури у Білорусі.