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Ракурс
Білоруські добровольці опублікували звернення до співвітчизників, скріншот відео

Час свободи наближається — Полк Калиновського звернувся до білорусів (ВІДЕО)

24 чер 2023, 17:10
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Полк імені Кастуся Калиновського, бійці якого допомагають захистити Україну від російського вторгнення, сьогодні, 24 червня, опублікував звернення до співвітчизників у зв’язку із ситуацією, що складається у рф.


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У зверненні білоруських силовиків закликають не втручатися у громадянську війну в рф, а всіх білорусів — готуватися до звільнення країн та вступу до загонів самооборони, які візьмуть під контроль населені пункти країни.

Ця громадянська війна нас не стосується. Для білорусів важливо інше — наближається час, коли перед вами постане вибір — виконати злочинний наказ чи присягу, яку ви дали на вірність білоруському народу, — вказано у зверненні. — Нам будуть потрібні люди для рішучих дій.

Бійці полку наголошують, що наближаються сприятливі умови для знищення диктатури у Білорусі.

Військові, резервісти, білоруси — чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається, — наголошується у зверненні.

Джерело: Ракурс


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