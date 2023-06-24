Евгений Пригожин, фото: NewsLand

https://racurs.ua/n184438-bunt-prigojin-stal-dlya-zapada-neojidannostu-cnn.html

Ракурс

Американські та західні чиновники були захоплені зненацька ескалацією у росії конфлікту з керівником «Вагнера» Євгеном Пригожиним.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

За словами джерел, у вчора, 23 червня, ввечері чиновники адміністрації президента США Джо Байдена скликали екстрені наради, щоб оцінити події, які розгорталися так швидко, що застали їх зненацька

Хоча напруженість у відносинах між керівником «Вагнера» Євгеном Пригожиним і міністерством оборони росії неухильно зростала протягом останніх кількох місяців, американські та європейські розвідники не передбачали, що Пригожин піде на штурм Ростовської області зі своїми військами, — зазначили джерела CNN, знайомі з даними розвідки.

Напруга наростала так довго, а насправді нічого не відбувалося, — зазначив один зі співрозмовників видання.

Представник європейської розвідки сказав CNN, що «температура, очевидно, зростала», але мало хто міг передбачити, що планує Пригожин. Чиновник зазначив, що Захід буде спостерігати за розвитком подій протягом наступних 24−48 годин, після чого, ймовірно, почне відчуватися нестача постачання для сил «Вагнера».

Зазначається, що американські та європейські чиновники не знають, наскільки заздалегідь Пригожин планував атаку:

за словами одного з джерел видання, знайомого з даними західної розвідки, на організацію бунту Пригожина пішло щонайменше кілька днів;

натомість інше джерело зазначило, що Ростов-на-Дону розташований дуже близько до лінії фронту в Україні, тому, можливо, це не вимагало багато часу на обдумування.

Джерело: CNN