Рашисты проверяют детей на причастность к партизанскому движению, фото: НВ

https://racurs.ua/n184439-detey-okkupirovannogo-mariupolya-nachali-proveryat-na-loyalnost-k-ukraine-cns.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Маріуполі окупаційна адміністрація почала перевіряти місцевих підлітків на причетність до партизанського руху.

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Про це сьогодні, 24 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Дітей зупиняють на блок-постах, перевіряють телефони та наявність паспорта ворога (який у рф отримують з 14 років). Також проводять «профілактичні бесіди» на яких вимагають повідомляти про «ненадійних товаришів», — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що у місті загалом спостерігається посилення фільтраційних заходів, а також продовжуються практика викрадення мешканців.

Нагадаємо, у квітні у ЦНС повідомляли, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України почали заохочувати місцевих школярів писати доноси на батьків.