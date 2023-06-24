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Ракурс
Рашисти перевіряють дітей на причетність до партизанського руху, фото: НВ

Дітей окупованого Маріуполя почали перевіряти на «лояльність до України» — ЦНС

24 чер 2023, 19:50
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У тимчасово окупованому Маріуполі окупаційна адміністрація почала перевіряти місцевих підлітків на причетність до партизанського руху.


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Про це сьогодні, 24 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Дітей зупиняють на блок-постах, перевіряють телефони та наявність паспорта ворога (який у рф отримують з 14 років). Також проводять «профілактичні бесіди» на яких вимагають повідомляти про «ненадійних товаришів», — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що у місті загалом спостерігається посилення фільтраційних заходів, а також продовжуються практика викрадення мешканців.

Нагадаємо, у квітні у ЦНС повідомляли, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України почали заохочувати місцевих школярів писати доноси на батьків.

Джерело: Ракурс


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