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Російська окупаційна армія російської федерації продовжує обкрадати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях України.
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Про це сьогодні, 24 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, в дачному кооперативі між населеними пунктами Лугівка та Фабричне, російські військовослужбовці масово викрадають майно та особисті речі з будинків місцевих жителів, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, восени минулого року один із випадків мародерства росіян на тимчасово окупованих територіях потрапив на фото.
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