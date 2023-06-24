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Российские захватчики продолжают обворовывать жителей оккупированных территорий, фото: «Ракурс»

Рашисты обворовывают гражданское население на оккупированных территориях — Генштаб

24 июн 2023, 21:29
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Російська окупаційна армія російської федерації продовжує обкрадати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях України.


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Про це сьогодні, 24 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, в дачному кооперативі між населеними пунктами Лугівка та Фабричне, російські військовослужбовці масово викрадають майно та особисті речі з будинків місцевих жителів, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, восени минулого року один із випадків мародерства росіян на тимчасово окупованих територіях потрапив на фото.

Источник: Ракурс


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