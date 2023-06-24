Российские захватчики продолжают обворовывать жителей оккупированных территорий, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n184442-rashisty-obvorovyvaut-grajdanskoe-naselenie-na-okkupirovannyh-territoriyah-genshtab.html

Ракурс

Російська окупаційна армія російської федерації продовжує обкрадати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 24 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, в дачному кооперативі між населеними пунктами Лугівка та Фабричне, російські військовослужбовці масово викрадають майно та особисті речі з будинків місцевих жителів, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, восени минулого року один із випадків мародерства росіян на тимчасово окупованих територіях потрапив на фото.