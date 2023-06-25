ВСУ предупредили о возможности массовых ударов по Украине. Фото:

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Ракурс

Армія російської федерації проводить розвідку дронами на півдні України.

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Ворог збирає інформацію для наступних майбутніх атак, які, цілком ймовірно, будуть найближчим часом. Росіяни мають ракетний потенціал та й отримали нові партії ударних дронів «Шахед». Про це 25 червня речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

За її словами, станом на ранок сьогоднішнього дня на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря перебуває шість кораблів, серед яких є підводний ракетоносій. Всі інші кораблі з ракетами на борту агресор завів у пункти базування, бо прогнозують шторм.

Це ускладнена робота для протиповітряної оборони, але не неможливо. Чотири ракети типу «Калібр» готові до застосування, — зазначила речниця.

Гуменюк наголосила, що російські загарбники часто завдають дронових та ракетних атак, коли не досягають успіхів на фронті. Згодом після таких ударів російська пропаганда подає такі злочинні дії армії рф як «перемоги».

Нагадаємо, остання масова атака росії по Україні була здійснена ворогом у ніч проти 24 червня. Протиповітряна оборона збила усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» та два ударні дрони Shahed-136/131.