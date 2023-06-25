путин может ликвидировать евгения пригожина в Беларуси. Фото:

https://racurs.ua/n184455-prigojina-mogut-ubit-v-belarusi-cnn.html

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Ватажка ПВК «Вагнера» євгенія пригожина можуть вбити у Білорусі, куди воєнний злочинець втік після невдалого заколоту проти російської диктатури.

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Російський диктатор володимир путін не пробачає зрадникам. Крім того, пригожин є загрозою для нинішнього режиму рф, бо має підтримку, як серед військових, так і серед цивільних. Про це повідомила колишній керівник московського бюро CNN Джилл Догерті.

Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб’ють у Білорусі. Але це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває, — зазначила вона.

Нагадаємо, ввечері 23 червня ватажок ПВК «Вагнера» євгеній пригожин оголосив про свій похід на москву, яке згодом «вагнерівці» назвали початком громадянської війни. Бойовики зайшли до ростова, воронежа та навіть дійшли до липецької області. Були бойові зіткнення з російською армією, найманці навіть збили кілька вертольотів та літак армії рф. Однак на цьому демарш завершився.

Після невдалої спроби бунту пригожин заявив, що відводить своїх вояк, а сам їде до білорусі. Про це було домовлено з білоруським диктатором олександром лукашенком.

Джерело: CNN