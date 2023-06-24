Євген Пригожин, фото: Ura.ru

https://racurs.ua/ua/n184441-shturmu-moskvy-ne-bude-prygojyn-zayavyv-scho-vagnerivci-povertautsya-v-polovi-tabory.html

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Очільник російської ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин заявив, що вагнерівці розвертають колони і вертаються в польові табори.

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Про це йдеться у повідомленнях, опублікованих у його Telegram-каналі сьогодні, 24 червня. ввечері.

За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність, що може бути пролита російська кров, ми розгортаємо свої колони і йдемо в польові табори, згідно з планом, — заявив він.

Раніше сьогодні провладний білоруський Telegram-канал «Пул первого» опублікував повідомлення, про те, що самопроголошений президент білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, в ході який було досягнуто домовленостей про «неприпустимість розв’язування кривавої бійні на території росії».