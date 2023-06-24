Штурму Москви не буде — Пригожин заявив, що вагнерівці повертаються в польові табориhttps://racurs.ua/ua/n184441-shturmu-moskvy-ne-bude-prygojyn-zayavyv-scho-vagnerivci-povertautsya-v-polovi-tabory.htmlРакурс
Очільник російської ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин заявив, що вагнерівці розвертають колони і вертаються в польові табори.
Про це йдеться у повідомленнях, опублікованих у його Telegram-каналі сьогодні, 24 червня. ввечері.
За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність, що може бути пролита російська кров, ми розгортаємо свої колони і йдемо в польові табори, згідно з планом, — заявив він.
Раніше сьогодні провладний білоруський Telegram-канал «Пул первого» опублікував повідомлення, про те, що самопроголошений президент білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, в ході який було досягнуто домовленостей про «неприпустимість розв’язування кривавої бійні на території росії».
Пригожин прийняв пропозицію Президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території росії та подальші кроки щодо деескалації напруги. На цей момент на столі абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв’язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК Вагнер, — вказано в повідомленні.