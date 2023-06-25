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Оккупанты продолжают похищать украинских детей, фото: РИА «Новости»

Оккупационным администрациям приказали активизировать вывоз украинских детей в рф — ЦНС

25 июн 2023, 21:12
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Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях півдня і сходу України отримали вказівки активізувати процес вивезення українських дітей на територію рф.


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Про це сьогодні, 25 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що цей процес замаскований під заходи «відпочинку та оздоровлення», а фінансування і координація відбувається під егідою проекту міністерства освіти і науки рф — «Университетские профильные образовательные смены».

Цей проект орієнтований на дітей віком 14−17 років та передбачає перебування на території рф з метою вивчення історії росії, російських регіонів, спілкування з російськими однолітками, участі у пропагандистських заходах.

Вище військово-політичне керівництво рф продовжує докладати зусиль для викорінення української ідентичності та інтеграції українських дітей до російського соціально-культурного простору, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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