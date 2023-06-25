Оккупационным администрациям приказали активизировать вывоз украинских детей в рф — ЦНСhttps://racurs.ua/n184468-okkupacionnym-administraciyam-prikazala-aktivizirovat-vyvoz-ukrainskih-detey-v-rf-cns.htmlРакурс
Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях півдня і сходу України отримали вказівки активізувати процес вивезення українських дітей на територію рф.
Про це сьогодні, 25 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що цей процес замаскований під заходи «відпочинку та оздоровлення», а фінансування і координація відбувається під егідою проекту міністерства освіти і науки рф — «Университетские профильные образовательные смены».
Цей проект орієнтований на дітей віком 14−17 років та передбачає перебування на території рф з метою вивчення історії росії, російських регіонів, спілкування з російськими однолітками, участі у пропагандистських заходах.
Вище військово-політичне керівництво рф продовжує докладати зусиль для викорінення української ідентичності та інтеграції українських дітей до російського соціально-культурного простору, — наголошують у ЦНС.