Окупанти продовжують викрадати українських дітей, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n184468-okupaciynym-administraciyam-nakazala-aktyvizuvaty-vyvezennya-ukrayinskyh-ditey-do-rf-cns.html

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Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях півдня і сходу України отримали вказівки активізувати процес вивезення українських дітей на територію рф.

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Про це сьогодні, 25 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що цей процес замаскований під заходи «відпочинку та оздоровлення», а фінансування і координація відбувається під егідою проекту міністерства освіти і науки рф — «Университетские профильные образовательные смены».

Цей проект орієнтований на дітей віком 14−17 років та передбачає перебування на території рф з метою вивчення історії росії, російських регіонів, спілкування з російськими однолітками, участі у пропагандистських заходах.