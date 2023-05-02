Дитяча омбудсменка рф Львова-Бєлова зізналася у крадіжці росіянами щонайменше 31 української дитини (ВІДЕО)

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Військова злочинниця і дитяча омбудсменка рф Марія Львова-Бєлова, на арешт якої разом із путіним Міжнародний кримінальний суд видав ордер, зізналася у крадіжці росіянами щонайменше 31 української дитини.

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В інтерв’ю американському виданню Vice Льва-Бєлова завила, що з окупованого росіянами Маріуполя вивезли «групу дітей», серед яких був і 16-річний Пилип Головня, якого омбудсменка згодом всиновила.

Він був у маріупольскій групі, яку ми «евакуювали» після активних бойових дій. Знаходили дітей у підвалах, була група із 31 дитини, переважно підлітків, — стверджує Львова-Бєлова.

Однак згідно з розслідуванням схем, підлітка викрали із супермаркету «Метро», куди він прийшов по гуманітарну допомогу.

У розмові з журналістами Львова-Бєлова продовжувала заперечувати депортацію українських дітей, називаючи «евакуацією» і «порятунком із небезпечних територій відповідно до Женевської конвенції».

Україна нічого не зробила для евакуації дітей з Маріуполя. Де були гуманітарні коридори? Де була евакуація дітей? Теж саме зараз відбувається під Бахмутом. Ми зараз з моїми співробітниками вивозили родини з дітьми, — цинічно заявила омбудсменка.

Віце-прем'єрка Ірина Верещук у коментарі «Суспільному» заявила, що це — «намагання уникнути відповідальності за злочин» та наголосила, що Україна неодноразово вимагала відкрити гуманітарні коридори.

Нагадаємо, що Україна багато разів намагалася організувати гуманітарні коридори з прифронтових і окупованих міст півдня та сходу, зокрема, Маріуполя. Проте росія раз у раз зривала домовленості, окупаційні війська відкривали вогонь, унеможливлюючи евакуацію.

Нещодавно в Україні також було ухвалено рішення щодо обов’язкової евакуації дітей із зони бойових дій. Людей вивозять навіть із районів активних бойових дій, зокрема, Авдіївки.

Про що заявила Львова-Бєлова

Я мати. І цим все сказано. Який я військовий злочинець? Про що ви говорите? Це дуже смішно. росія не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Мене звинувачують у кримінальному злочині, як кажуть судді, за насильницьке вивезення, депортацію дітей, а насправді це була евакуація з-під обстрілу. Який геноцид українського народу? У нас у росії досить велика частина людей з українською кров’ю. Дітям, які зараз приїхали, ми даємо змогу продовжувати вивчення української мови.

Я усиновила Пилипа, який був евакуйований у складі групи підлітків із Маріуполя. Ми з ним розмовляли, і, знаєте, серце тьохнуло, і я зрозуміла, що це моя дитина. Ми шалено один одного любимо, це факт. Він називає мене зараз мамою.

Україна нічого не зробила для евакуації дітей із Маріуполя. Де були гуманітарні коридори? Те саме зараз відбувається під Бахмутом. Ми зараз із моїми співробітниками вивозили звідти сім’ї з дітьми — ми рятували дітей. Ми вивозили їх туди, де вони виживуть і будуть у безпеці.

Справді, кілька тисяч дітей із районів Херсонської, Запорізької та Харківської областей, що обстрілюються, були спрямовані безкоштовно на відпочинок у табори в Росії за погодженням з їхніми батьками. Далі відбулося зрушення лінії фронту. І частина батьків реально залишилася на боці України, що ускладнило повернення дітей додому.

Різниця між нами та Україною — ми не використовуємо дітей у політиці, а там, на жаль, це відбувається. Коли діти з Маріуполя подякували в «Лужниках» бійцям за порятунок, за те, що їх витягли з-під бомбардувань — хіба подяки — це пропаганда?

Ми завжди співали пісні російською та українською мовами, ми розповідали російські та українські казки, ми завжди жили у дружбі та розумінні. А в Україні зараз стирають все, що пов’язано з росією.

Я член команди свого улюбленого президента, я, звісно, патріот своєї країни. Я не те що проросійська, я російська у чистому вигляді. Все, що стосується наших дій, які робилися в моменті, я можу зі стовідсотковою впевненістю сказати, що там не було жодної політики. Там були тільки співпереживання та кохання. І тому я можу точно сказати, що мені не соромно за жодну свою дію, бо це все було для дітей і заради дітей.

Хто така Львова-Бєлова

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента росії володимира путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львова-Бєлова. Їх підозрюють у воєнному злочині — незаконній депортації населення, зокрема дітей.

Влітку 2022 року Львова-Бєлова розповіла, що сама всиновила дитину із захопленої російськими військами Маріуполя. Вона регулярно викладає фото підлітка у своїх соцмережах і про цю історію навіть зняли пропагандистський фільм для телеканалу «Царьград».