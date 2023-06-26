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В Украине уже 490 детей погибли в результате полномасштабного вторжения рф, инфографика: Офис генпрокурора

490 детей стали жертвами полномасштабного российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)

26 июн 2023, 09:57
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В Україні вже 490 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 1 тис. 31 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.


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Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 466;
  • Харківській області — 284;
  • Київській області — 129;
  • Херсонській області — 113;
  • Запорізькій області — 91;
  • Миколаївській області — 89;
  • Дніпропетровській області — 83;
  • Чернігівській області — 71;
  • Луганській області — 67.

Зокрема, вчора, 25 червня, внаслідок артилерійського обстрілу ворогом міста Красногорівка Донецької області було поранено 14-річну дівчину.

В Україні вже 490 дітей загинули внаслідок повномасштабного вторгнення рф, інфографіка: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


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