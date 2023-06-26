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В Украине уже 490 детей погибли в результате полномасштабного вторжения рф, инфографика: Офис генпрокурора
490 детей стали жертвами полномасштабного российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n184474-490-detey-stali-jertvami-polnomasshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 490 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 1 тис. 31 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.
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Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 466;
- Харківській області — 284;
- Київській області — 129;
- Херсонській області — 113;
- Запорізькій області — 91;
- Миколаївській області — 89;
- Дніпропетровській області — 83;
- Чернігівській області — 71;
- Луганській області — 67.
Зокрема, вчора, 25 червня, внаслідок артилерійського обстрілу ворогом міста Красногорівка Донецької області було поранено 14-річну дівчину.
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