В Украине уже 490 детей погибли в результате полномасштабного вторжения рф, инфографика: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n184474-490-detey-stali-jertvami-polnomasshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.html

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В Україні вже 490 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 1 тис. 31 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

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Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 466;

Харківській області — 284;

Київській області — 129;

Херсонській області — 113;

Запорізькій області — 91;

Миколаївській області — 89;

Дніпропетровській області — 83;

Чернігівській області — 71;

Луганській області — 67.

Зокрема, вчора, 25 червня, внаслідок артилерійського обстрілу ворогом міста Красногорівка Донецької області було поранено 14-річну дівчину.