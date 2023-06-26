Германия будет поставлять Украине боеприпасы для гаубиц

https://racurs.ua/n184487-germaniya-budet-postavlyat-ukraine-boepripasy-dlya-gaubic.html

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Німеччина постачатиме Україні боєприпаси для гаубиць.

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Вартість угоди з концерном Rheinmetall сягає близько 60 млн євро, пише Der Spiegel. Кошти надасть німецький уряд, пише DW.

Згідно з угодою, перший пакет із 20 тис. боєприпасів на наступні два роки вже узгоджений.

До 2029 року на склади Бундесверу планують поставити до 333 тис. 155-міліметрових боєприпасів. Вони в тому числі підуть на забезпечення Збройних сил України.

Одночасно Бундесвер також отримає транш у 20 тисяч снарядів, які будуть поставлені вже у 2023 році.

До 2029 року ЗСУ можуть отримати додаткові боєприпаси за контрактом у разі потреби. Лише нещодавно німецьке міноборони визнало, що наразі Бундесвер має лише близько 20 тис. артилерійських боєприпасів, що не відповідає стандартам Північноатлантичного альянсу.

У травні Німеччина оголосила про довгострокову допомогу Україні на 2,7 мільярда євро. Згідно з заявою міноборони ФРН, пакет включатиме 30 танків Leopard 1, 15 зенітних танків Gepard, понад 200 розвідувальних безпілотників і чотири зенітні системи Iris-T.