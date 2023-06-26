Овчарка из уничтоженного села на Херсонщине вернулась к своим хозяевам (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n184490-ovcharka-iz-unichtojennogo-sela-na-hersonschine-vernulas-k-svoim-hozyaevam-video.html

Ракурс

Історію зворушливої зустрічі господарів з їхнім собакою розповіли на сторінці спільноти UAanimals.

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Після підриву окупантами Каховської ГЕС люди виїжджали в нікуди. Одна з родин з села Козацьке насилу знайшла тимчасове житло, але туди не пускали з тваринами. Вівчарка Байк залишився у Козацькому під наглядом сусідів.

Це село на Херсонщині практично знищене російськими обстрілами. Під час однієї з атак до будинку прилетіла бомба, Байк дивом залишився живим. Після підриву дамби Каховської гідроелектростанції Козацьке затопило.

Завдяки допомозі небайдужих людей вівчарка змогла повернутись до своїх.

Волонтер UAanimals зумів вивезти зі села кілька тварин і передав їх у Центр порятунку на тимчасову перетримку.

У центрі й зараз отримують безліч дзвінків від людей, які шукають своїх загублених після підриву дамби тварин.

Нам зателефонувала Ольга, яка шукала свою вівчарку. З опису ми зрозуміли, що саме ця собака із Козацького потрапила до Центру порятунку. Так трапилося, що Ольга з родиною виїхали незадовго до підриву дамби, лишивши собаку під опікою сусідів. Вони планували знайти хороше житло для свого улюбленця в Києві й тоді його забрати. Проте не встигли: росіяни підірвали дамбу, — йдеться у підписі до відео зустрічі Байка зі своїми господарями.

Зараз собака побуде на перетримці у Бабинецькому притулку на Київщині, допоки Ольга та сім’ю шукають житло, куди їх пустять із великою твариною.