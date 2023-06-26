Группировку под Бахмутом усилили шведскими БМП CV 90

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Українські військові посилили бахмутський напрямок шведськими бойовими машинами CV 90. Кадри з БМП CV90 на цьому напрямку показали журналісти з видання США Associated Press.

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Українські військові на шведській БМП CV90 на своїх позиціях під Бахмутом, — йдеться у повідомленні Associated Press до фото.

У лютому 2023 року уряд Швеції виділив один із найбільших своїх пакетів військової допомоги Україні, до нього вперше увійшли бойові машини піхоти CV 90.

Україна мала отримати від Швеції 51 бойову машину піхоти CV9040C з артилерійськими установками Archer.

Бойові машини оснащені, серед іншого, 40-мм автоматичними гарматами, димовими гранатометами та кулеметами. Автоматична гармата може вести вогонь проти піхоти, бронетехніки та повітряних цілей на відстані до чотирьох кілометрів.

Також на одному з фото Associated Press видно українського військового з нарукавним знаком 21-ї окремої механізованої бригади. Ймовірно, саме ця новостворена бригада буде озброюватися всіма бойовими машинами CV 9040C, які передають Україні.

З березня українські військові проходили навчання на кількох видах озброєння і військової техніки та, згідно з інформацією місцевих видань, вже в травні повернулись до України.

Варто зазначити, що Швеція для власної БМП CV 9040C використовує бронемодулі AMAP від німецької компанії IBD Deisenroth Engineering, що забезпечує захист від 30-мм бронебійного опереного снаряда.

Загалом Швеція має сотні БМП, тобто залишається можливість того, що згодом Україні відправлять додаткові БМП.