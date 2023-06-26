На Закарпатье задержали продавца украинских детей в Европу

https://racurs.ua/n184496-na-zakarpate-zaderjali-prodavca-ukrainskih-detey-v-evropu-foto.html

Ракурс

На Закарпатті затримали чоловіка, що продавав на органи у Європу дітей віком 1−2 роки.

.

Чоловік підшуковував батьків, які готові продати свою дитину на органи. Затримання відбулось на КПП «Малі Селменці» на україно-словацькому кордоні, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Відомо, що до затримання чоловік вже встиг реалізувати щонайменше три такі «продажі дітей».

Журналіст Віталій Глагола написав, що у правоохоронців наявна оперативна інформація, що насправді ніякого усиновлення в ЄС не мало бути, а дитину мали продати чорним трансплантологам.

Затримали чоловіка під час спроби вивести дитину за кордон. Відомо, що до правоохоронців звернулась мама дитини у якої мерзотник намагався «купити дитину».

Стало відомо, що чоловік мав досвід роботи в освітніх закладах. Спілкуючись з батьками — «потенційними продавцями» — наводив достатньо аргументів, чому дитині в умовах війни буде краще виїхати з країни.

Наприклад, зловмисник зв’язався з жінкою з Житомира та пропонував за її 11-місячне немовля 5 тис. дол. Попередньо надав їй аванс — 1 тис. дол.

Однак сам мав намір продати дитину в родину з Європи за 25 тис. дол.

Чоловіка викрили та затримали українсько-словацькому кордоні. Він разом із матір’ю та хлопчиком намагався перетнути КПП «Малі Селменці».

Наразі продавцю дітей обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.