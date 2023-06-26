Это борьба внутри российской системы – Байден о непричастности США к мятежу пригожина

https://racurs.ua/n184501-eto-borba-vnutri-rossiyskoy-sistemy-bayden-o-neprichastnosti-ssha-k-myateju-prigojina.html

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Президент США Джо Байден заявив, що американська влада не має відношення до 24-годинного заколоту ПВК Вагнера.

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Ми ясно дали зрозуміти, що ми не причетні, ми не маємо до цього жодного стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи, — сказав Байден, виступаючи у Білому домі у Вашингтоні (цитата з CNBC).

Президент США додав, що стежив за подіями в росії разом із командою з національної безпеки та обговорював із зуму з ключовими союзниками. За його словами, союзники вирішили, що не дадуть президенту рф володимиру путіну привід, щоб звинуватити в Заході чи НАТО.

Поки що дуже рано робити однозначний висновок про те, куди це рухається. Кінцевий результат цього ще доведеться побачити, — сказав Байден.

Президент США додав, що у вихідні докладно говорив із президентом України Володимиром Зеленським і запевнив його, що незалежно від ситуації в росії США продовжать підтримувати оборону, суверенітет та територіальну цілісність України.

Байден заявив, що доручив команді національної безпеки «щогодини доповідати» йому про ситуацію в рф та підготуватися до різних сценаріїв, пише пропагандистське державне «РИА Новости».

Байден 26 червня вперше висловився про заколот ватажка ПВК «Вагнера» пригожина. Президент США має намір провести нові телефонні консультації з лідерами країн Заходу, щоб переконатися, що вони дотримуються тих самих позицій.