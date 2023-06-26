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УПЦ МП получила и проигнорировала рекомендации властей о подтверждении выхода из состава рпц
УПЦ МП получила и проигнорировала рекомендации властей о подтверждении выхода из состава рпцhttps://racurs.ua/n184502-upc-mp-poluchila-i-proignorirovala-rekomendacii-vlastey-o-podtverjdenii-vyhoda-iz-sostava-rpc.htmlРакурс
Українська православна церква (УПЦ МП) ігнорує рекомендації влади щодо підтвердження виходу зі складу руської православної церкви (рпц).
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Про це 26 червня повідомили у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).
У цьому відомстві розповіли, що 31 травня у Києво-Печерській лаврі зустрілися з членами єпископату УПЦ МП. Тоді вищий клір цієї церкви просив надати рекомендації, які б, на думку влади, засвідчили вихід УПЦ МП зі складу рпц.
Такі рекомендації були сформульовані та надіслані вже наступного дня після зустрічі. Члени єпископату УПЦ обіцяли розглянути ці роз’яснення у двотижневий термін. Відповіді на лист ДЕСС не надійшла ані в двотижневий, ані в тритижневий термін, — наголошують у службі.
ДЕСС вирішила оприлюднити суть листа до керівництва УПЦ МП, оскільки, за інформацією служби, з ним не ознайомлені прості віряни та клірики УПЦ МП.
Держслужба рекомендувала УПЦ МП підтвердити розрив безпосередніх зв’язків підпорядкування у відносинах між УПЦ та РПЦ, яка стала одним з інструментів війни, розв’язаної росією проти України.
Для цього ДЕСС пропонувала церкві провести такі заходи:
- оприлюднити офіційний документ органу церковної влади або особи (осіб), уповноважених говорити від імені УПЦ, про вихід УПЦ з усіма її єпархіями, синодальними установами, благочиннями, монастирями, духовними навчальними закладами, братствами, сестринствами, парафіями та місіями зі складу РПЦ;
- архієреям та клірикам УПЦ, які входять до складу єпископату РПЦ, її Синоду, синодальних установ, комісій Міжсоборної присутності, надіслати заяви про вихід з них і оприлюднити ці заяви;
- офіційно повідомити Помісні православні церкви про вихід УПЦ зі складу РПЦ;
- накласти церковні покарання та/або виключити зі складу єпископату і кліру осіб, які брали безпосередню участь в анексії загарбаних українських земель, добровільно співпрацюють з російськими окупантами, освячують зброю, якою вбивають українців;
- органу церковної влади, на який внутрішніми настановами УПЦ покладено обов’язок вираження її позиції з актуальних проблем сучасного суспільства та оцінка найважливіших подій у сфері міжцерковних, міжконфесійних та міжрелігійних відносин, оприлюднити офіційну позицію з приводу вчення патріарха Кирила, про змиття гріхів загарбникам, які загинуть в Україні, благословення ним війни проти України, а також дії органів церковної влади з анексії єпархій УПЦ.