УПЦ МП отримала і проігнорувала рекомендації влади про підтвердження виходу зі складу рпц

https://racurs.ua/ua/n184502-upc-mp-otrymala-i-proignoruvala-rekomendaciyi-vlady-pro-pidtverdjennya-vyhodu-zi-skladu-rpc.html

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Українська православна церква (УПЦ МП) ігнорує рекомендації влади щодо підтвердження виходу зі складу руської православної церкви (рпц).

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Про це 26 червня повідомили у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

У цьому відомстві розповіли, що 31 травня у Києво-Печерській лаврі зустрілися з членами єпископату УПЦ МП. Тоді вищий клір цієї церкви просив надати рекомендації, які б, на думку влади, засвідчили вихід УПЦ МП зі складу рпц.

Такі рекомендації були сформульовані та надіслані вже наступного дня після зустрічі. Члени єпископату УПЦ обіцяли розглянути ці роз’яснення у двотижневий термін. Відповіді на лист ДЕСС не надійшла ані в двотижневий, ані в тритижневий термін, — наголошують у службі.

ДЕСС вирішила оприлюднити суть листа до керівництва УПЦ МП, оскільки, за інформацією служби, з ним не ознайомлені прості віряни та клірики УПЦ МП.

Держслужба рекомендувала УПЦ МП підтвердити розрив безпосередніх зв’язків підпорядкування у відносинах між УПЦ та РПЦ, яка стала одним з інструментів війни, розв’язаної росією проти України.

Для цього ДЕСС пропонувала церкві провести такі заходи: