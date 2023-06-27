Во временно оккупированном Крыму в очередной раз взорвали железную дорогу

https://racurs.ua/n184513-vo-vremenno-okkupirovannom-krymu-v-ocherednoy-raz-vzorvali-jeleznuu-dorogu.html

Ракурс

У Кіровському районі тимчасово непідконтрольного Криму пошкоджено залізницю.

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За словами так званого «глави» Криму Сергія Аксьонова, постраждалих немає, ремонтні роботи триватимуть до восьми годин.

Аксьонов не озвучив причини та обставини пошкодження, проте російський телеграм-канал Mash стверджує, що залізничне полотно було підірвано.

Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби, — написав Аксьонов, додавши, що ремонтні роботи «орієнтовно займуть від чотирьох до восьми годин».

Що саме спричинило пошкодження залізничних колій, він уточнювати не став.

За даними Baza, залізничні колії було підірвано на перегоні «Петрово-Владиславівка». З рейок зійшов головний вагон вантажного поїзда. Територією Кіровського району проходить залізнична гілка Джанкой — Керч.

У Криму за останні тижні кілька разів підривали залізничні колії. Так, двічі 11 та 21 червня через пошкодження колій на кілька годин зупинявся рух поїздів у районі Феодосії.

Влада анексованого півострова причину пошкодження колій не уточнювала, інші джерела заявляли про диверсію.