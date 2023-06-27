Дрон ВСУ обнаружил и уничтожил спрятанную в лесополосе БМП рф

https://racurs.ua/n184521-dron-vsu-obnarujil-i-unichtojil-spryatannuu-v-lesopolose-bmp-rf-video.html

Ракурс

Оператор дрона виявив і знищив на фронті російську БМП-1, яку загарбники з окупаційної армії росії заховали у лісосмузі біля поля.

.

Народний депутат Юрій Мисягін 27 червня опублікував відео роботи по військовій техніці воєнних злочинців рф.

Він вказав, що БМП-1 вдалося знищити за допомогою саморобної системи скидів та перероблених американських 40-мм боєприпасів HEDP.