Дрон ЗСУ виявив і знищив БМП росіян, заховану в лісосмузі

https://racurs.ua/ua/n184521-dron-zsu-vyyavyv-i-znyschyv-bmp-rosiyan-zahovanu-v-lisosmuzi-video.html

Ракурс

Оператор дрона виявив і знищив на фронті російську БМП-1, яку загарбники з окупаційної армії росії заховали у лісосмузі біля поля.

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Народний депутат Юрій Мисягін 27 червня опублікував відео роботи по військовій техніці воєнних злочинців рф.

Він вказав, що БМП-1 вдалося знищити за допомогою саморобної системи скидів та перероблених американських 40-мм боєприпасів HEDP.