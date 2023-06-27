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Дрон ЗСУ виявив і знищив БМП росіян, заховану в лісосмузі
Дрон ЗСУ виявив і знищив БМП росіян, заховану в лісосмузі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184521-dron-zsu-vyyavyv-i-znyschyv-bmp-rosiyan-zahovanu-v-lisosmuzi-video.htmlРакурс
Оператор дрона виявив і знищив на фронті російську БМП-1, яку загарбники з окупаційної армії росії заховали у лісосмузі біля поля.
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Народний депутат Юрій Мисягін 27 червня опублікував відео роботи по військовій техніці воєнних злочинців рф.
Він вказав, що БМП-1 вдалося знищити за допомогою саморобної системи скидів та перероблених американських 40-мм боєприпасів HEDP.