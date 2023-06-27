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Ракурс
Дрон ЗСУ виявив і знищив БМП росіян, заховану в лісосмузі

Дрон ЗСУ виявив і знищив БМП росіян, заховану в лісосмузі (ВІДЕО)

27 чер 2023, 15:50
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Оператор дрона виявив і знищив на фронті російську БМП-1, яку загарбники з окупаційної армії росії заховали у лісосмузі біля поля.


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Народний депутат Юрій Мисягін 27 червня опублікував відео роботи по військовій техніці воєнних злочинців рф.

Він вказав, що БМП-1 вдалося знищити за допомогою саморобної системи скидів та перероблених американських 40-мм боєприпасів HEDP.

Джерело: Ракурс


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