Військовослужбовці-снайпери Збройних сил України успішно демілітаризували російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася зайти на територію Сумщини.

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Відеозапис роботи снайперів оприлюднив 27 червня український журналіст Юрій Бутусов.

Працюють снайпери. На відео ліквідація ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася зайти до Сумської області, — зазначив Бутусов.