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ВСУ ликвидировали российскую ДРГ, пытавшуюся зайти на Сумщину
ВСУ ликвидировали российскую ДРГ, пытавшуюся зайти на Сумщину (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184522-vsu-likvidirovali-rossiyskuu-drg-pytavshuusya-zayti-na-sumschinu-video.htmlРакурс
Військовослужбовці-снайпери Збройних сил України успішно демілітаризували російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася зайти на територію Сумщини.
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Відеозапис роботи снайперів оприлюднив 27 червня український журналіст Юрій Бутусов.
Працюють снайпери. На відео ліквідація ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася зайти до Сумської області, — зазначив Бутусов.