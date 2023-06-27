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Ракурс
ЗСУ ліквідували російську ДРГ, яка намагалася зайти на Сумщину

ЗСУ ліквідували російську ДРГ, яка намагалася зайти на Сумщину (ВІДЕО)

27 чер 2023, 16:20
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Військовослужбовці-снайпери Збройних сил України успішно демілітаризували російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася зайти на територію Сумщини.


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Відеозапис роботи снайперів оприлюднив 27 червня український журналіст Юрій Бутусов.

Працюють снайпери. На відео ліквідація ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася зайти до Сумської області, — зазначив Бутусов.

Джерело: Ракурс


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