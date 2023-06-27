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ЗСУ ліквідували російську ДРГ, яка намагалася зайти на Сумщину
ЗСУ ліквідували російську ДРГ, яка намагалася зайти на Сумщину (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184522-zsu-likviduvaly-rosiysku-drg-yaka-namagalasya-zayty-na-sumschynu-video.htmlРакурс
Військовослужбовці-снайпери Збройних сил України успішно демілітаризували російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася зайти на територію Сумщини.
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Відеозапис роботи снайперів оприлюднив 27 червня український журналіст Юрій Бутусов.
Працюють снайпери. На відео ліквідація ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася зайти до Сумської області, — зазначив Бутусов.