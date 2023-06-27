Родителям убитых в оккупированном Бердянске подростков не предоставили доступ к их телам

https://racurs.ua/n184526-roditelyam-ubityh-v-okkupirovannom-berdyanske-podrostkov-ne-predostavili-dostup-k-ih-telam.html

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Батькам убитих в окупованому Бердянську підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова досі не надали доступ до їхніх тіл.

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Про це повідомила «Суспільному» у коментарі голова ВЦА Галіціна. Можливо, тіла батькам віддадуть сьогодні.

За її словами, наразі відомо, що хлопців убили російські снайпери, одна поки не знають, за яких обставин відбулося вбивство.

Родичі вбитих у Бердянську підлітків перебувають у небезпеці, заявили у міській військовій адміністрації.

Є заява від батьків [убитих хлопців], які просять зберігати інформаційну тишу, бо всі родичі лишилися в окупації, і це наражає їх на небезпеку, у них постійні обшуки, тортури, — повідомила начальниця міськадміністрації в коментарі проекту «Радіо Свобода» «Новини Приазовʼя».

Вона також зазначила, що станом на 27 червня тіла підлітків родинам ще не віддали. Школу, в якій вчилися хлопці, після деокупації планують перейменувати на їхню честь.

Нагадаємо, підлітків у Бердянську застрелили снайпери, заявила правозахисниця Ольга Решетилова.

Ніхто не знає, як це відбувалося, і що відбувалося в цей момент. Сьогодні нам стало відомо, що хлопці були вбиті пострілами снайперів. Микита був вбитий пострілом у голову, а Тигран — пострілом у серце. Тобто окупаційна поліція навіть не намагалася якимось чином зберегти життя хлопців, — розповіла співзасновниця Медійної ініціативи за права людини в ефірі «Радіо Свобода».

Решетилова вважає, що окупаційна влада намагається «повісити» на вбитих злочини, яких вони не вчиняли. Також нагадала, що вбивству Оганнісяна та Ханганова передувало піврічне переслідування

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