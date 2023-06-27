Підлітків у Бердянську окупанти вбили пострілами снайперів

Правозахисна організація «Медійна ініціатива з прав людини» підтвердила загибель Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова з Бердянська. Відомо, що хлопці були вбиті пострілами снайперів.

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Про це заявила правозахисниця Ольга Решетилова.

Ніхто не знає, як це відбувалося, і що відбувалося в цей момент. Сьогодні нам стало відомо, що хлопці були вбиті пострілами снайперів. Микита був вбитий пострілом у голову, а Тигран — пострілом у серце. Тобто окупаційна поліція навіть не намагалася якимось чином зберегти життя хлопців, — розповіла співзасновниця Медійної ініціативи за права людини в ефірі «Радіо Свобода».

Решетилова вважає, що окупаційна влада намагається «повісити» на убитих злочини, яких вони не вчиняли. Також нагадала, що вбивству Оганнісяна та Ханганова передувало піврічне переслідування

Окупаційна влада Бердянська стверджує, що їх вбивство нібито сталося внаслідок нападу на «поліцейських», який здійснили Тігран та Микита. Інформація з відкритих джерел та власні джерела МІПЛ підтверджують, що перестрілка в Бердянську ввечері 24 червня справді була. Проте наразі жодних підтверджень про постраждалих серед цивільних, на чому наголошують окупанти, ми не знайшли. Цей інцидент потребує додаткового розслідування і з’ясування всіх обставин, — стверджують правозахисники.

Решетилова каже, що «ще дуже багато невідомих обставин в цій історії, щоб робити однозначні висновки».

Історія почалася у вересні минулого року, коли «слідчі» викрали Тіграна з дому і пʼять днів жорстоко катували. Слідчі Слідчого комітету готували справу до суду, обвинувачуючи Микиту і Тіграна у підготовці диверсії.

Після цього обвинувачення хлопцям розділили. Микиту мали обвинуватити в крадіжці, а Тіграна в диверсії. Кілька днів тому за хлопцями приїжджав слідчий з озброєним конвоєм, але їм вдалося втекти.

Ц день перед вбивством хлопці відзначилися в окупаційній поліції. За півгодини до дзвінка слідчого батькам про те, що хлопці вбиті, мама Тіграна розмовляла з ним. Тігран був спокійний, казав, що гуляють з Микитою і думають, як святкувати день народження Микити. Микиті сьогодні мало виповнитись 17 років.

Є багато розбіжностей у фактах, часі, одязі. Тіл хлопців батьки ще не бачили. Натомість рідних з учорашнього вечора мучать допитами й обшуками. Це дає підстави ставити під сумнів основну версію слєдкома про напад на поліціянтів. Принаймні батьки Тіграна і Микити вважають, що вся ця перестрілка, передсмертне відео — це постановка для того, щоб убити хлопців.

Українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. Українські правозахисники співпрацюють зі слідством і надають всю наявну у нас інформацію.

Але МІПЛ проведе власне детальне розслідування обставин вбивства.