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Немецкий концерн передаст Украине 14 танков Leopard-2 от имени Нидерландов - военная помощь
Немецкий концерн передаст Украине 14 танков Leopard-2 от имени Нидерландовhttps://racurs.ua/n184527-nemeckiy-koncern-peredast-ukraine-14-tankov-leopard-2-ot-imeni-niderlandov.htmlРакурс
Німецький концерн Rheinmetall від імені Нідерландів поставить Україні 14 танків Leopard 2.
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Першу партію цих 14 бойових машин мають доставити в Україну в січні 2024 року, а інші мають надійти протягом 2024 року, повідомляє 27 червня tagesschau.de.
Компанія Rheinmetall оголосила, що вартість замовлення становить тризначне число мільйонів євро.
Видання також пише, що досягнуто відповідної домовленості з федеральним урядом.
У квітні Нідерланди та Данія вже оголосили про спільне придбання танків: перший з 14 основних бойових танків має бути поставлений в Україну в січні 2024 року, а решта — протягом 2024 року. Це застарілий «Леопард 2А4», який Rheinmetall перейняла з попередніх запасів у різних державах-користувачах.