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Ракурс
Немецкий концерн передаст Украине 14 танков Leopard-2 от имени Нидерландов - военная помощь

Немецкий концерн передаст Украине 14 танков Leopard-2 от имени Нидерландов

27 июн 2023, 14:48
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Німецький концерн Rheinmetall від імені Нідерландів поставить Україні 14 танків Leopard 2.


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Першу партію цих 14 бойових машин мають доставити в Україну в січні 2024 року, а інші мають надійти протягом 2024 року, повідомляє 27 червня tagesschau.de.

Компанія Rheinmetall оголосила, що вартість замовлення становить тризначне число мільйонів євро.

Видання також пише, що досягнуто відповідної домовленості з федеральним урядом.

У квітні Нідерланди та Данія вже оголосили про спільне придбання танків: перший з 14 основних бойових танків має бути поставлений в Україну в січні 2024 року, а решта — протягом 2024 року. Це застарілий «Леопард 2А4», який Rheinmetall перейняла з попередніх запасів у різних державах-користувачах.

Источник: Ракурс


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