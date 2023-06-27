Наступление на Бахмутском направлении длится четвертый день, есть успехи - Маляр

https://racurs.ua/n184532-nastuplenie-na-bahmutskom-napravlenii-idet-chetvertyy-den-est-uspehi-malyar.html

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Наступ Збройних сил України на Бахмутському напрямку триває четвертий день, є щоденні поступові просування на флангах. Про це 27 червня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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У місто Бахмут станом на сьогодні — не заходили, — зазначила Маляр.

Вона додала, що звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес.

У Бахмуті окупаційна армія росії зайняла укріплення, тому щоб звільнити територію «треба дещо більше зусиль і терпіння». Захисники України щодня мають поступове, але впевнене просування по флангах.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. У напрямках Новодарівка — Приютне та Новоданилівка — Роботине мали успіх, завдають вогневого ураження артилерією по виявлени цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Українські воїни вели наступальні дії на Бахмутському напрямку, у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.