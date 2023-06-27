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Ракурс
В оккупированных Бердянске и Приморске раздавались взрывы

В оккупированных Бердянске и Приморске раздавались взрывы (ФОТО)

27 июн 2023, 18:40
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В окупованих Бердянську і Приморську Запорізької області 27 червня пролунали вибухи. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.


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Бердянськ, Приморськ було дуже гучно, — написав Андрющенко у Телеграм.

Також він опублікував фото, на якому можна побачити роботу ППО армії воєнних злочинців росії у Бердянську.

Нагадаємо, російські окупанти захопили місто Бердянськ Запорізької області у перші тижні повномасштабного вторгнення. Згодом вони перетворили порт Бердянська у військову базу.

Нещодавно у Бердянському районі пролунав вибух на базі відпочинку, де розташовувалися окупанти.

Источник: Ракурс


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