ВСУ отвоевали больше территории, чем рф захватила зимой — глава Минобороны Британии

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що під час нинішніх контрнаступальних операцій Сили оборони України звільнили більше території, аніж окупаційна армія росії захопила впродовж зими.

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Про це Воллес розповів під час виступу у британському парламенті.

Україна вже відвоювала близько 300 квадратних кілометрів своїх територій, які перебували під російською окупацією. Це більше, аніж росія захопила за весь час свого зимового наступу, — зазначив британський міністр.

Воллес вказав, що Збройні сили України продовжують поступовий, але неухильний прогрес, проводячи наступальні операції на трьох ключових напрямках на сході і на півдні.

Нагадаємо, раніше The New York Times писало, що в адміністрації президента США неофіційно говорять, що український контрнаступ почався повільно і його результати за перші тижні змушують «протверезіти».