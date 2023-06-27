Столтенберг еще на год останется генсеком НАТО – Euractiv

https://racurs.ua/n184535-stoltenberg-esche-na-god-ostanetsya-gensekom-nato-euractiv.html

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, ймовірно, залишиться на своїй посаді ще на один рік попри неодноразово висловлене ним бажання передати керівництво іншій людині. Термін повноважень Столтенберга продовжувався вже двічі — вдруге торік у березні, одразу після того початку повномасштабного вторгнення країни-агресора росії в Україну.

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Про це пише видання Euractiv.

Очікувалося, що Столтенберг, який керує Північноатлантичним альянсом з жовтня 2014 року, піде у відставку восени, проте замість цього він може залишитися на посаді ще на один рік. Рішення може бути ухвалене у середу, 28 червня.

Жоден із потенційних наступників Столтенберга, як-то прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес або прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, поки що не змогли отримати підтримку 31 держави-члена НАТО.

Дипломати НАТО відзначають, що Столтенберг довів здатність керувати військово-політичним блоком під час криз.

Небезпечно змінювати капітана під час шторму, — сказав Euractiv один із топ-посадовців НАТО.

Жодне призначення в альянсі не відбувається без попередньої політичної згоди між членами НАТО, особливо з квартету найбільших союзників — Франції, Німеччини, Великої Британії та США.

Нагадаємо, 5 червня повідомлялося, що прем'єр Великої Британії Ріші Сунак переконуватиме президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО. 17 червня норвезькі ЗМІ повідомили, що Байден проситиме Столтенберга залишитися на посаді генсека НАТО.

21 червня Воллес заявив, що не стане новим генеральним секретарем НАТО, оскільки США хочуть бачити на цій посаді Столтенберга.