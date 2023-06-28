Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса в Украине

https://racurs.ua/n184560-zelenskiy-podderjal-legalizaciu-medicinskogo-kannabisa-v-ukraine.html

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Президент України підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні. Володимир Зеленський пояснив це необхідністю доступної ментальної та фізичної реабілітації, зокрема для воїнів та ветеранів.

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Щоб нашим громадянам не довелося терпіти біль, стрес та травми війни, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, — заявив Зеленський сьогодні у Верховній Раді.

Президент закликав легалізувати у країні лікарські препарати на основі канабісу

Він заявив, що в Україні слід створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації та застосовувати найкращі світові практики та рішення, «хоч би якими складними чи незвичайними вони були», щоб українцям «не довелося терпіти біль, стрес і травми війни».

Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво, — сказав Зеленський.

Влада України намагається легалізувати медичний канабіс з 2016 року. Зеленський під час своєї передвиборчої кампанії у 2019 році підтримав легалізацію, але потім кілька разів змінював свою думку.

У жовтні 2019 року Зеленський говорив, що «ті, хто хоче, потерпить», але через рік його офіс у день виборів провів опитування, зокрема щодо легалізації медичного канабісу — її підтримали 65% опитаних.

Рада у липні 2021 року відхилила законопроект про легалізацію медичного канабісу, який підготувала зокрема президентська фракція «Слуга народу». Через рік у Раді зареєстрували новий урядовий законопроект (його розкритикували деякі громадські діячі, інші підтримали). Рада розраховує розглянути документ до кінця літа 2023 року.

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