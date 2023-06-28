Без Рождества 7 января — Зеленский предлагает изменить даты трех государственных праздников

https://racurs.ua/n184561-bez-rojdestva-7-yanvarya-zelenskiy-predlagaet-izmenit-daty-treh-gosudarstvennyh-prazdnikov.html

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Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту країни законопроект, згідно з яким православне свято Різдва Христове пропонується відзначати не 7 січня, як раніше, а 25 грудня.

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У зв’язку зі зміною церковних календарів Православної церкви України та Української греко-католицької церкви пропонується:

вихідний день 7 січня перенести на 25 грудня (Різдво Христове);

День Української Державності перенести з 28 липня на 15 липня;

День захисників і захисниць України — з 14 жовтня на 1 жовтня.

Голова українського міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, пояснюючи цей крок необхідністю відмови «від російських та радянських традицій» та приєднання до Європи, «з якою ми маємо спільні цінності».

Метою законопроекту є відмова від російської спадщини нав’язування Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня, — написав міністр. — Рухаємось від минулого до нашого нового майбутнього.

Як йдеться у пояснювальній записці, більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня.

Православна церква України 24 травня на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня на новий — новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня.

День Української Державності пропонується перенести з 28 липня на 15 липня (у зв’язку з перенесенням дати Дня хрещення Київської Русі-Украї́ни, що є днем пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира).

Також Україна раніше святкуватиме День захисників та захисниць України. Це свято пропонують перенести із 14 жовтня на 1 жовтня — оскільки воно пов’язане з українцями військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці, а за новоюліанським календарем його дата змінюється.