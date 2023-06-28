Саудовская Аравия принимает первый полномасштабный хадж после пандемии ковида

https://racurs.ua/n184563-saudovskaya-araviya-prinimaet-pervyy-polnomasshtabnyy-hadj-posle-pandemii-kovida-foto.html

Ракурс

Саудівська Аравія приймає перший повномасштабний хадж після пандемії. Очікувалося, що хадж збере рекордну кількість паломників.

.

Однак, за повідомленнями управління статистики Саудівської Аравії, цього року кількість паломників становила понад 1,8 млн вірян, що значно нижче за майже 2,5 млн відвідувачів святих місць у 2019 році.

Хадж є одним із п’яти стовпів ісламу і має бути здійснений усіма мусульманами, які мають кошти, хоча б один раз у житті. В аеропорту Джедди було збудовано спеціальний термінал для приймання паломників.

У 2021 році влада Саудівської Аравії скасувала вимогу про те, щоб жінки супроводжувалися під час хаджу опікуном-чоловіком.

Одним з останніх обов’язкових для паломників обрядів стало символічне побиття камінням шайтана в долині Міна на схід від Мекки. На світанку сотні тисяч людей попрямували до святого місця, щоб відтворити епізод із життя пророка Ібрахіма, який, згідно з Кораном, відганяв диявола камінням, коли той відмовляв його принести в жертву свого сина.

Потім віряни вкотре зробили ритуал «таваф» чи обхід Кааби у внутрішньому дворі мечеті Аль-Харам.

Свято закінчення хаджу — Курбан-байрам або «день Жертвопринесення» — відзначають у всьому світі. У Єрусалимі тисячі палестинців зібралися на молитву у мечеті Аль-Акса.

Прочани з Ємену змогли зробити хадж вперше за приблизно сім років. 2015 року там розпочалася громадянська війна. Прочани з утримуваної повстанцями Сани змогли прилетіти до Саудівської Аравії спеціально виділеним літаком.

Прочани зіткнулися з сильною спекою, з температурами, що перевищують 45 градусів за Цельсієм. Десятки тисяч саудівських робітників та волонтерів роздавали пляшки з водою. Деякі прочани рятувалися від сонця під парасольками.