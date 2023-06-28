пригожин хотел взять в плен шойгу и герасимова, но об этом стало известно ФСБ - WSJ

https://racurs.ua/n184564-prigojin-hotel-vzyat-v-plen-shoygu-i-gerasimova-no-ob-etom-stalo-izvestno-fsb-wsj.html

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Ватажок «Вагнера» євген пригожин планував взяти у полон голову Міноборони сергія шойгу та начальника генштабу валерія герасимова під час рейду до Ростов-на-Дону. ФСБ дізналася про план за два дні до його реалізації.

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Про це пише Wall Street Journal з посиланням на розвідку та неназваних офіційних осіб.

Співрозмовники видання оцінюють шанси плану пригожина як хороші, але його було позбавлено раптовості через передачу інформації ФСБ. Це змусило власника ПВК «Вагнера» виступити раніше та імпровізувати у дорозі.

Ймовірно, Пригожин повідомив про свої плани генерала, командувача повітряно-космічних сил Сергія Суровікіна. Частина командирів російської армії, ймовірно, теж були в курсі заколоту і не стали протидіяти входженню сил ПВК «Вагнера» до Ростова.

Заколот тривав 23 години та 16 хвилин. Він завершився «відходом» пригожина до білорусі та дивними заявами володимира путіна.

Тим часом після провалу заколоту у російській армії проходять масові чистки.

Близький до міноборони рф телеграм-канал «Рибар» повідомив про «масштабні чистки в лавах зс рф» після заколоту ПВК «Вагнера». Співробітники Федеральної служби охорони перевіряють тих генералів та офіцерів, хто співчував найманцям.

Нерішучість у придушенні заколоту — це той привід, на підставі якого знімають неугодних та осіб, які фактично провалили питання бойової підготовки, мобілізації та матеріально-технічного забезпечення, — йдеться в повідомленні.

Особливо перевіряють тих пілотів та прикордонників, хто відмовився зупиняти марш найманців.

Під приціл силовиків потрапив і генерал сергій суровікін. Як повідомила New York Times з посиланням на американських чиновників, той заздалегідь знав про підготовку заколоту. Генерал не з’являвся на публіці із суботи, його місцеперебування невідоме. За даними телеграм-каналу, хвиля чисток може торкнутися і начальника генштабу зс рф валерія герасимова.