В шаге от крепостного права - в россии одобрили закон об обязательном «общественно-полезном труде» школьников

https://racurs.ua/n184582-v-shage-ot-krepostnogo-prava-v-rossii-odobrili-zakon-ob-obyazatelnom-obschestvenno-poleznom.html

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Депутати Держдуми рф 28 червня в першому читанні схвалили поправки до федерального закону «Про освіту», які зроблять участь школярів у «суспільно-корисній праці» обов’язковою.

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Як повідомила прес-служба Держдуми, законопроект спрямований на формування у студентів «працьовитості, відповідального ставлення до праці та її результатів».

Школярі будуть зобов’язані брати участь у суспільно-корисній праці, передбаченій освітньою програмою, з урахуванням вікових та психофізичних особливостей, а також підтримувати чистоту та порядок в освітній організації.

Один з авторів законопроекту, голова комітету Держдуми з освіти, сказала, що «суспільно-корисною працею» може вважатися, наприклад, посадка дерев та квітів на території біля школи, участь в оформленні класу чи шкільного майданчика до різних заходів, допомога у роботи у бібліотеці.

У редакції чинного закону «Про освіту» сказано, що школярів заборонено залучати «до праці, не передбаченої освітньою програмою». Поправки передбачають скасування цієї норми.

Незабаром після початку повномасштабної війни в Україні російська влада почала вносити різні зміни до системи освіти з метою «виховання» школярів та студентів.

Зокрема, у російських школах з 1 вересня 2022 року навчальний тиждень починається з виконання гімну та підняття державного прапора.

Також у школах проводяться «Розмови про важливе», у рамках яких учням розповідають про так звану «СВО» (війну московитів в Україні — «Ракурс»). З 2023 року у російських школах розпочнеться курс початкової військової підготовки.