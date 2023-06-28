После обстрела Чонгарского моста оккупанты больше пользуются путем через Армянск

https://racurs.ua/n184583-posle-obstrela-chongarskogo-mosta-okkupanty-bolshe-polzuutsya-putem-cherez-armyansk-karta.html

Ракурс

Удар по Чонгарському мосту призвів до того, що росіяни намагаються використати шлях через Армянськ.

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Про це розповіла Наталя Гуменюк, речниця Сил оборони півдня.

Але він надто близько до позицій Сил оборони України, і це нервує ворогів. Вони не відчувають безпеки у використанні цього логістично-транспортного шляху, — розповіла для «Еспресо» речниця Сил оборони півдня.

Тому, за її словами, війська рф «бачать й розуміють», що намагання ремонтувати міст є безрезультатним.

Міст пошкоджено настільки, щоб не витримувати навантаження, яке передбачає пересування військової техніки та перевезення боєприпасів. Росіяни намагаються облаштувати понтонні переправи. Але якщо ми дістали до мосту, то що заважає дістати до понтонних переправ? Вони продовжують це робити в очікуванні наступної «бавовни». Постараємося, щоб чекали недовго, — наголосила Гуменюк.

Про те, що пошкодження внаслідок обстрілу виявились серйознішими, ніж передбачалося спочатку, заявляв раніше й очільник окупаційної влади в частині Херсонської області сальдо.

«Ракурс» повідомляв, що через руйнування мосту біля пункту пропуску Чонгар ракетою ЗСУ російські окупанти суттєво змінили логістику і порядок роботи на пунктах пропуску між захопленою частиною Херсонської області й Кримом.

Через розташований на території окупованого Криму пункт пропуску «Перекоп» тепер організовано рух виключно вантажних автомобілів. На цей пункт можна проїхати через КПВВ «Чаплинка», робота якого була припинена ще у 2021 році через вкрай малий попит.

Через пункт пропуску «Армянськ» тепер проходять лише рейсові автобуси та легкові автомобілі. На цей пункт пропуску можна проїхати з Херсонської області через КПВВ «Каланчак».

Відтак маршрут до Криму для приватників став значно довшим.