Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ разбили 11 артиллерийских подразделений рф – Генштаб
ВСУ разбили 11 артиллерийских подразделений рф — Генштабhttps://racurs.ua/n184585-vsu-razbili-11-artilleriyskih-podrazdeleniy-rf-genshtab.htmlРакурс
Збройні сили України розбили 11 артилерійських підрозділів окупаційної армії росії. Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — там упродовж доби відбулося 40 бойових зіткнень
.
Про це повідомляє у ранковому зведенні 29 липня Генеральний штаб ЗСУ.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу рф, п’ять — по зенітно-ракетних комплексах та один — по пункту управління ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника, — йдеться у повідомленні.
Також вчора окупанти завдали удару іранськими безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони збили шість дронів-камікадзе. Окрім цього, ворог завдав два ракетних та 50 авіаційних ударів.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області й обстріляв понад 25 населених пунктів.
На Лиманському напрямку воєнні злочинці рф намагалися безуспішно наступати в районі Роздолівки.
На Бахмутському напрямку окупанти також здійснили безуспішні спроби наступу в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.
На Авдіївському напрямку ворог спробував наступати в районі Авдіївки та Сєверного.
На Мар’їнському напрямку захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.
На Шахтарському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ й обстрілює близько 30 населених пунктів.