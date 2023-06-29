ВСУ разбили 11 артиллерийских подразделений рф – Генштаб

https://racurs.ua/n184585-vsu-razbili-11-artilleriyskih-podrazdeleniy-rf-genshtab.html

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Збройні сили України розбили 11 артилерійських підрозділів окупаційної армії росії. Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — там упродовж доби відбулося 40 бойових зіткнень

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Про це повідомляє у ранковому зведенні 29 липня Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу рф, п’ять — по зенітно-ракетних комплексах та один — по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника, — йдеться у повідомленні.

Також вчора окупанти завдали удару іранськими безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони збили шість дронів-камікадзе. Окрім цього, ворог завдав два ракетних та 50 авіаційних ударів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області й обстріляв понад 25 населених пунктів.

На Лиманському напрямку воєнні злочинці рф намагалися безуспішно наступати в районі Роздолівки.

На Бахмутському напрямку окупанти також здійснили безуспішні спроби наступу в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог спробував наступати в районі Авдіївки та Сєверного.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ й обстрілює близько 30 населених пунктів.