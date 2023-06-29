ВСУ приземлили Су-25 и три разведывательных беспилотника рф — Генштаб

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Збройні сили України за минулу добу приземлили російський дозвуковий штурмовик Су-25.

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Про це повідомляє у ранковому зведенні 29 липня Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу окупаційної армії росії, п’ять — по зенітно-ракетних комплексах рф та один — по пункту управління ворога.

Захисники знищили російський літак Су-25 та три розвідувальних безпілотники оперативно-тактичного рівня, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії вчора уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль армії рф.

Нагадаємо, ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — там упродовж доби відбулося 40 бойових зіткнень.